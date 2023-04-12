Лучший вариант: Жданов предположил, как Украина может получить репарации, если Россия распадется

Уже долгое время говорят о распаде России. Многие считают, что это усложнит выплаты репараций страной-агрессорой для Украины. На самом деле лучшим вариантом для Украины будет получить конфискованные активы России, которые находятся в странах Запада.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, большая часть российского золота лежит в хранилищах США.

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Российские активы следует передать в фонд Украины

Жданов отметил, что Россия сохраняет очень много движущихся и недвижимых активов в странах Запада. Если страна-агрессорка все-таки распадется, все конфискованное имущество можно передать в фонд Украины.

Если Россия развалится, тогда вопрос конфискации активов, которые принадлежат России на территории стран Запада, автоматически отпадет. Все активы будут конфискованы и переданы в фонд Украины для выплаты репараций. Для нас это был бы лучший вариант,

– убежден он.

Военный эксперт подчеркнул, что также в странах Запада расположены здания посольств, культурных центров, принадлежащих России. Он добавил, что большая часть российского золота хранится в хранилищах США.

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