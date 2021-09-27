Репостил сообщения боевиков: мариупольца приговорили к 3 годам за пропаганду войны в интернете

В Мариуполе осудили мужчину за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны. Он распространял на своей странице в соцсети сообщения боевиков.

В Приморском суде города Мариуполя мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. Приговор был оглашен в понедельник, 27 сентября.

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Что известно об осужденном

51-летний мужчина родился в городе Мариуполе. В период с ноября 2018 года до июня 2020 он репостил и размещал на своей странице в "Одноклассниках" информацию с ресурса оккупантов "Рупор Новороссии".

Таким образом мужчина копировал и распространял контент с призывами к решению военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

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