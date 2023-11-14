Следующий год будет решающим в войне, - ОП

Следующий год станет "решающим" в войне против России. Переломный момент противостояния близится.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне.

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"Приближается переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", – отметил Андрей Ермак.

Руководитель ОП сделал соответствующее заявление, призывая США и Европу к ужесточению санкций и предоставлению Украине дополнительных систем вооружений, в том числе средств ПВО накануне вероятных атак России на энергосистему страны.

Кроме того, как сообщает издание, Ермак сказал, что контрнаступление продолжается, а Силы обороны закрепились на левом берегу Днепра.

Контрнаступление продолжится