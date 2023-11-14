Следующий год будет решающим в войне, - ОП
Источник:Bloomberg
Следующий год станет "решающим" в войне против России. Переломный момент противостояния близится.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне.
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"Приближается переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", – отметил Андрей Ермак.
Руководитель ОП сделал соответствующее заявление, призывая США и Европу к ужесточению санкций и предоставлению Украине дополнительных систем вооружений, в том числе средств ПВО накануне вероятных атак России на энергосистему страны.
Кроме того, как сообщает издание, Ермак сказал, что контрнаступление продолжается, а Силы обороны закрепились на левом берегу Днепра.
Контрнаступление продолжится
- Недавно Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны продолжат наступление зимой, несмотря на все сложности. Президент отметил, что наступление замедлило много неприятных сюрпризов от оккупантов, а для быстрого контрнаступления нужны боеприпасы, люди и мотивация.
- Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг назвал ситуацию на фронте тяжелой, поскольку Россия наладила оборону, а также имеет преимущество в воздухе на некоторых территориях.
- Украине для успешного контрнаступления нужно преимущество в воздухе и высокоточное оружие. Также ВСУ не хватает боеприпасов, артиллерии и штурмовиков.