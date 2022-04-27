Решение должно быть за Украиной, – Джонсон об обмене британцев, попавших в плен к россиянам
Источник:твиттер TalkTV
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все решения по обмену пленными остаются за Украиной. Он подчеркнул, что это касается и британцев, находящихся в плену.
Об этом он рассказал в эфире британского телеканала Talk TV. Кроме того, он отметил, что власти Великобритании тесно сотрудничают с украинским правительством по вопросу обмена пленными.
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Джонсон о перспективе обмена пленными
По словам Джонсона, британское правительство делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам, однако решение об обмене пленных британцев будет принимать Украина.
Кроме этого, он подчеркнул, что находящиеся в плену России британцы Шон Пиннер и Айден Аслин, прежде всего – военнопленные, то есть на них распространяется Женевская конвенция.
По военным законам их не должны показывать на телевидении,
– сказал Джонсон.
Премьер напомнил, что россияне в очередной раз нарушили законы войны, использовав пленных в своей пропаганде. Тем временем фейсбук согласился удалить пропагандистское видео с Пиннером и Аслином.
Что известно о пленных из Британии:
- В российском плену находятся двое британцев – Шон Пиннер и Айден Аслин. Последний добровольно служил в украинской армии среди морских пехотинцев.
- По словам Джонсона, Великобритания не будет помогать России, обменивая пленных на Виктора Медведчука.
- Ранее оба пленных появились на российском телевидении с просьбой обменять их на кума Путина.
- Также по поводу договоренностей с Британией высказалась Оксана Марченко, которая заявила, что обратилась к Борису Джонсону с предложением инициировать обмен.
- Между тем, сам Джонсон призвал Россию проявить "соболезнование" к солдатам из Британии.
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