Логики в заявлениях Шольца нет: убедит ли Германию предоставить Украине танки

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается найти малейшую зацепку, чтобы отсрочить момент озвучивания разрешения на передачу Украине немецких танков Leopard западными странами-партнерами. Таким образом, он пытается избежать ответственности.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, это решится вскоре.

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Чего боится Шольц

Игорь Рейтерович рассказал, что предложение Шольца о необходимости передачи Украине сначала американских танков M1 "Abrams", а уже потом немецких Leopard является бестолковым.

По его словам, проблема заключается не в том, чтобы поставлять технику, но и снабжать украинскую сторону комплектующими элементами и ремонтными бригадами.

"Как минимум, нужно перебрасывать еще дополнительно большое количество людей, которые смогут эту технику обслуживать, если она будет подбита в Украине", – подчеркнул он.

Политолог объяснил, что технику после поля боя ремонтируют не только в Украине. С этим помогают Польша и Чехия.

Логики в заявлении Шольца нет. Это попытка как-то избежать этой ответственности,

– прокомментировал он.

По его мнению, канцлер Германии прекрасно понимает, что Leopard стоят на вооружении подавляющего большинства стран ЕС, одновременно являющихся странами НАТО, нет никакой проблемы по их обслуживанию.

Также соответствующие цеха Украина сможет и разместить на своих территориях подальше от линии фронта.

"Шольц сейчас пытается найти какие-нибудь такие оговорки, чтобы максимально это решение затянуть. Но я думаю, что после сегодняшнего разговора министра обороны Германии Бориса Писториуса по большому счету не будет много вариантов", – прокомментировал Рейтерович.

Вероятно, поставки не будут прямыми.

Игорь Рейтерович рассказал, почему Шольц не принимает окончательного решения по передаче техники Украине: смотрите видео

Сколько танков может получить Украина

Политолог рассказал, что у Германии нет много собственных танков для передачи. Поэтому говорится о предоставлении разрешения на передачу техники.

"Другие страны сейчас могут достаточно быстро, оперативно и безболезненно для себя собрать для Украины как минимум 100-200 танков и их Украине передать", – подчеркнул он.

Игорь Рейтерович прокомментировал, что, по мнению немецких генералов в отставке, Украине хватит до 10 дней, чтобы научиться руководить этой техникой.

По его словам, Германия должна предоставить разрешение, потому что без этого ситуация будет тормозиться для таких стран, как Испания, Польша и другие.

Стратегичность решения Германии

Политолог объяснил, что подобные действия важны и для самой Германии. Это поможет ей решить сразу два вопроса.

"Первое – обновлять сам танковый парк и военно-технический парк Германии и других стран НАТО", – пояснил он.

По его словам, второй момент – максимальная поддержка Украины.

Наша победа здесь гарантирует фактически мир им там, на их земле,

– заметил Рейтерович.

Он добавил, что если ситуация будет развиваться совсем по-другому, рано или поздно война придет ко всему Западу.

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