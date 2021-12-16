Решение по "Северному потоку 2" не примут в первой половине 2022, – Bloomberg

16 декабря 2021 , 12:44
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Источник:

24 канал

Решение относительно "Северного потока 2" не примут в первой половине 2022 года. Об этом заявил немецкий регулятор.

Пока сертификация российского газопровода приостановлена. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, причина этому – международные нормы.

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"Северный поток-2" не соответствует требованиям, которые установил Евросоюз. В частности, говорится и о вопросах строительства газопровода.

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Автор: Ірина Пундор