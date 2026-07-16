Профильный комитет Рады поддержал назначение Корецкого новым премьером

В парламенте был сделан решающий шаг к масштабным кадровым изменениям в высшем руководстве государства. Профильный орган одобрил ключевую кандидатуру на пост главы правительства, открыв путь к окончательному голосованию.

Соответствующий комитет Верховной Рады Украины официально поддержал назначение Корецкого на должность премьер-министра. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Это решение стало первым официальным этапом в процедуре утверждения нового главы Кабинета министров. Какими будут следующие шаги парламента? Согласно обнародованной информации, парламентарии подробно рассмотрели представленную кандидатуру и вынесли положительное заключение. Это решение позволяет вынести вопрос о назначении нового главы правительства непосредственно на рассмотрение сессионного зала.