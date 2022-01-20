Решение уже принято, – Кулеба заявил, что Вашингтон готов санкциями "перекрыть кислород" России

Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты разработали пакет "очень болезненных" санкций против России. По его словам, эти ограничения способны нанести агрессору разрушительный экономический удар.

Министр иностранных дел отметил, что принципиальным является тот факт, что решение в Вашингтоне уже одобрено. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в четверг, 20 января.

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США готовы "перекрыть кислород" России

Дмитрий Кулеба отметил, что "США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам".

Россия также потеряет доступ к целому ряду важных для нее и ее развитию технологий. Госсекретарь лично заверил в готовности США применить эти и другие рычаги для сдерживания России,

– продолжил глава МИД.

Дипломат добавил, что не может раскрывать все детали, потому что сейчас на финишной прямой идет работа по согласованию действий между Штатами и их союзниками и очень важно ей не навредить.

Отключение России от SWIFT: коротко

Разговоры об отключении России от банковской системы SWIFT длится не первый месяц. В частности такую санкцию могли применить в случае нового нападения на Украину.

В апреле 2021 года Европарламент заявил, что отключит Москву от системы платежей SWIFT и откажется от ее нефти и газа, если она опять нападет на нашу страну.

СМИ 6 декабря писали, что Штаты рассматривают новый пакет антироссийских санкций, который может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT.

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