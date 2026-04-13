Увольнение со службы, выплаты и лечение: какие решения выносит ВВК
- Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность военных к службе и может предоставлять отпуска для лечения с сохранением выплат.
- Решение ВВК о непригодности к службе может привести к увольнению.
Во время военного положения военно-врачебную комиссию обязательно проходят как военнообязанные, так и действующие военнослужащие. Ее заключение определяет пригодность человека к службе.
Об этом информирует Минобороны Украины.
Какие решения может принять ВВК?
Для действующих военных выводы ВВК по результатам медицинского осмотра являются основанием для дальнейшего лечения в стационаре или предоставления отпуска для лечения с сохранением всех выплат и обеспечения.
В случае заключения ВВК о непригодности к службе – действующего военного увольняют по состоянию здоровья и впоследствии исключают с воинского учета. В случае непригодности с переосвидетельствованием – увольняют с предоставлением отсрочки.
Если военнослужащего направляют на оценку повседневного функционирования лица (ОПФО), с учетом выводов ВВК по причинной связи травм, ранений или заболеваний, экспертные команды определяют причину инвалидности.
В дальнейшем принятые решения служат основанием для назначения единовременной денежной помощи.
Важно! Решение ВВК можно обжаловать в досудебном и судебном порядке. Для начала необходимо подать жалобу в высшую ВВК и добавить все соответствующие медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья и копии предыдущих ВВК.
Где сейчас можно пройти военный медосмотр?
Минобороны цифровизирует и обновляет процедуру ВВК. Пройти военный медосмотр теперь можно пройти оперативно и удобно.
Военнообязанные могут пройти военно-врачебную комиссию в районных, городских или областных ТЦК, которые работают непосредственно на базе коммунальных медицинских учреждений.
Тогда действующие военнослужащие могут пройти медосмотр в поликлиниках военных госпиталей, в госпитальных ВВК в военно-медицинских учреждениях и в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Также сейчас действует выездная комиссия ВВК, которая может приехать в стационар, где лечится военный.