Решения нужны сейчас – не потом, а для людей, которые ежедневно выдерживают атаки, – Зеленский

Президент Зеленский провел переговоры с премьером Греции. Глава государства отметил, что украинский народ нуждается в оружии и защите "сегодня, а не завтра".

Сегодня вместе с премьером Греции глава государства побывал в Одессе и почтил память погибших в результате дроновой атаки по Одессе 2 марта, среди которых – 5 маленьких детей. Зеленский отметил основные потребности государства для защиты его населения от подобных российских преступлений, передает 24 Канал.

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ПВО – безусловный приоритет

Президент рассказал, что главным вопросом во время переговоров с греческим коллегой было усиление украинской обороны. В частности, говорили о ПВО. Зеленский подчеркнул, что предоставление именно средств противовоздушной обороны является одной из ключевых тем переговоров и с другими партнерами.

Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты мира достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасало жизнь людей. Решения нужны сейчас – не когда-то, а для людей, которые ежедневно и каждую ночь выдерживают террористические атаки,

– отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что в разговоре с греческим чиновником говорил о том, как можно усилить защиту людей здесь на Юге Украины.

"Будут переговоры и с другими государствами и лидерами. Мы очень ценим каждое проявление помощи", – отметил президент.

Ничего Россия не должна получить своим террором

Кроме того, сегодня у Зеленского было совещание с областными властями. В центре обсуждения – помощь людям, потерявшим жилье и документы в результате российских ударов.

Нужно, чтобы это была достаточная помощь. И скорая. Я благодарен всем, кто поддерживает людей сейчас, каждому, кто помогает, кто бережет здесь, в Одессе, во всех наших городах максимум нормальной жизни. Ничего Россия не должна получить своим террором,

– заявил президент.

Россия ударила по Одессе во время визита премьера Греции

Утром около 11 часов оккупанты атаковали Одессу баллистикой. Сначала эта информация появилась в СМИ, а затем ее подтвердили и президент, и его гость – премьер Кириакос Миоцтакис.

В медиа написали, что взрывы в городе прогремели в 150 метрах от порта, где находились украинский президент и греческий премьер. Зеленский как раз рассказывал Миоцтакису о том, что делают для восстановления украинского порта. Позже во время пресс-конференции грек отметил, что он слышал мощные взрывы. Они не имели возможности спуститься в укрытие. Миоцтакис подчеркнул, что это был впечатляющий опыт для него и подчеркнул, что война не жалеет никого.

Зеленский сказал, что оккупантам безразлично по ком и по чем бить. В результате этого удара в Одессе погибшие и раненные.