Киевский городской совет за последний месяц переименовал 138 объектов в рамках дерусификации. Большинство объектов депутаты проголосовали на прошлой сессии – 102 улицы, а еще 42 названия удалось изменить на прошлой неделе.

Об этом 24 каналу рассказал член Киевской комиссии по наименованиям Павел Островский. Он также отметил, что среди принятых на этой неделе новых улиц изменили такие ожидаемые киевлянами – проспект героев сталинграда на Владимира Ивасюка, улица Московская теперь будет улицей Князьев Острожских.

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Некоторые из этих переименований ждали 5-6 лет, например проспект героев сталинграда не могли сменить годами, ведь не было нужного количества голосов.

В прошлом созыве у Киевсовета не было политической воли на такое изменение, хотя это прямое требование закона о декоммунизации.

В Киеве будет улица Романа Ратушного

Дерусификация улиц и объектов столицы продолжается. Главным решением 8 сентября стала улица Романа Ратушного в Соломенском районе.

Роман Ратушный – мощный общественный активист, отстаивавший от незаконной застройки "Протасов Яр". К сожалению, Роман погиб во время полномасштабной войны россии против Украины, юношу забрало Изюмское направление.

На похоронах Романа Ратушного было очень много людей, а вскоре после его смерти ВСУ освободили Изюм.

Детальнее о дерусифицированных улицах в Киеве: смотрите видео