Есть ли у Путина решение, что делать с Херсоном: политтехнолог прокомментировал тактику диктатора

По данным Института изучения войны, до сих пор неясно, будут ли российские войска бороться за Херсон. Такое решение должен принять лично Владимир Путин.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, решение о действиях российских войск в Херсоне будет скорее политическим.

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Российский диктатор Владимир Путин не настроен слушать аргументы своей армии, какими бы логичными они ни были.

Есть такое выражение, что войну нельзя доверять военным. В общем, это правильно. То есть, военным нельзя доверять стратегические и политические решения. Например, о цели этой войны,

– сказал Шейтельман.

А вот решение о том, эвакуировать ли войска из Херсона должно было принимать само руководство российской армии.

Какие планы Путина по Херсону

Однако в России изречение о том, что не стоит доверять процесс принятия решений военным, поняли слишком буквально.

Я убежден, что Путин лично принимает решение по Херсону. Однако у него есть определенная манера, известная всему миру. Российский диктатор каждый раз пытается до последней секунды сохранить наибольшее количество вариантов,

– сказал политтехнолог.

По мнению Шейтельмана, глава Кремля рассматривает два вероятных плана по Херсону.

Путин может сказать, что российская армия будет защищать Херсон.

Или российский диктатор может отдать приказ о выходе российских войск из города.

"Только давление ВСУ заставляет Путина принимать решение"

Владимир Путин еще и сам до конца не определился, на каком варианте остановиться.

Он будет откладывать решение до последнего, пока его можно не принимать. Только давление ВСУ заставляет Путина принимать какие-либо политические решения. В этот раз будет так же, – подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман отметил, что в последнее время значительно увеличиваются потери российской армии на поле боя в Украине. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 840 врагов.

"Я предполагаю, что значительная часть этих потерь начисляется именно в Херсонской области. Скорее всего, это и есть то давление, которое заставит Путина быстро принять решение", – добавил политтехнолог.

Путин готовит почву для сдачи Херсона

По его словам, пока трудно сказать, решится ли глава Кремля отдать приказ российской армии покинуть областной центр. Однако российский диктатор уже готовит основу, как объяснить своему окружению причины сдачи Херсона.

Путин создает систему безопасности среди своих друзей и врагов в России. Он рассказывает, что якобы говорил с лидером Китая Си Цзиньпинем. А тот вроде бы сказал, что если Россия отдаст Херсон, то что-то за это получит от Китая,

– рассказал Шейтельман.

В частности, как отметил политтехнолог, именно такие вещи глава Кремля рассказывает секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву. Шейтельман добавил, что Путин лжет всем и всегда, даже своему близкому окружению.

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