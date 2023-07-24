Решили три основных вопроса: Зеленский провел новое заседание ставки

Владимир Зеленский 24 июля провел новое заседание ставки Верховного главнокомандующего. На ней они обсудили 3 самых главных вопроса, которые встали перед нашим государством в военном плане.

Кроме того, глава государства также заслушал доклад украинского военного руководства. В частности, командующие рассказали президенту ситуацию на фронте.

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Какие вопросы обсудили на ставке

Зеленский отметил, что первым вопросом, обсужденным военно-политическим руководством на ставке, была актуальная ситуация на фронте. Также президент обсудил с командующими планирование наших наступательных и оборонительных действий.

Другой темой, обсужденной на ставке, стал "ответ на варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Напоследок Зеленский и военное руководство коснулись вопроса разблокирования Черного моря и продолжения поставок украинского зерна по нему.

Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы,

– заверил Зеленский.

Глава государства также отметил, что он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского, начальника ГУР МО Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.

Ранее Зеленский говорил, что будет ответ за удар по Одессе.