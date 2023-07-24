Решили три основных вопроса: Зеленский провел новое заседание ставки
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 24 июля провел новое заседание ставки Верховного главнокомандующего. На ней они обсудили 3 самых главных вопроса, которые встали перед нашим государством в военном плане.
Кроме того, глава государства также заслушал доклад украинского военного руководства. В частности, командующие рассказали президенту ситуацию на фронте.
Интересно Украина готовится ко второй волне контрнаступления, – Bild
Какие вопросы обсудили на ставке
Зеленский отметил, что первым вопросом, обсужденным военно-политическим руководством на ставке, была актуальная ситуация на фронте. Также президент обсудил с командующими планирование наших наступательных и оборонительных действий.
Другой темой, обсужденной на ставке, стал "ответ на варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Напоследок Зеленский и военное руководство коснулись вопроса разблокирования Черного моря и продолжения поставок украинского зерна по нему.
Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы,
– заверил Зеленский.
Глава государства также отметил, что он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского, начальника ГУР МО Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.
Ранее Зеленский говорил, что будет ответ за удар по Одессе.
- Президент Украины 23 июля, говоря о ночной атаке России на Одессу, подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу не будет. Он заверил, что зло – обязательно проиграет.
- Глава государства также подчеркнул, что ответ за эту атаку российским террористам обязательно будет. По его словам, они почувствуют этот ответ.
- Он также поблагодарил всех, что помогает Одессе, а также поддерживает одесситов мыслями и эмоциями. Он подчеркнул, что украинский народ пройдет это и обязательно вернет мир в наше государство.
- Впоследствии президент напомнил, что мишенью российских атак являются не только города или деревни, или люди. В частности, он сказал, что кафиры целятся по человечности и основе всей нашей европейской культуры.
- Он подчеркнул, что у Украины есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность. А ведь Россия этим своим террором приближает только одно – свой демонтаж по истории.
- Зеленский подчеркнул, что все поврежденные здания в Одессе обязательно все отстроят. А Свято-Преображенский собор в городе будет.