Последние месяцы Байдена у власти: решится ли он на жесткие решения для Украины

Президент США Джо Байден еще будет находиться у власти определенный период. Сейчас его решения будут зависеть от того, что Демократическая партия хочет получить в начале другого политического цикла и с каким достижением хочет выйти из каденции Байдена.

Однако хотелось, чтобы администрация Байдена успела принять жесткие решения. Это 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Читайте также "Камбэк века и приговор США": почему Трамп победил и что будет с Украиной – обзор западных СМИ

"Было бы желательно все-таки принять жесткие решения и объяснить, почему нужно агрессивнее вести себя относительно России, почему нужно позволить Украине воевать в рамках международного права. То есть переносить войну", – подчеркнул он.

Какие решения важны для Украины

Михаил Подоляк отметил, что войну нужно перенести на территорию России. Это единственный инструмент, который будет влиять на социальные настроения в стране-агрессоре и обнулит их желание воевать. Также это поможет существенно уменьшать ресурсные возможности россиян, что повысит цену войны для них.

Украине важно продолжать работать с представителями Демократической и Республиканской партий, что наше государство и делает. Надо продолжать настойчиво объяснять, почему Штатам важно инвестировать в победу Украины и почему нужно убрать с карты мира Россию.

Будут ли они принимать эти прагматические решения? Возможно, да. Вопрос не в Байдене. Вопрос в аналитичности его окружения. Готовы ли они проанализировать этап войны, последствия войны и так далее,

– подчеркнул чиновник.

Если окружение Джо Байдена проанализирует это в достаточном объеме, если проведет определенные коммуникации, в частности, с Украиной, то можно ожидать три ключевых решения. Прежде всего это существенное наращивание милитарной поддержки Украины. Нужно довыполнить бюджет, который проголосован в Конгрессе, а это другие объемы снарядов, ракет, противоракет и тому подобное.

Также надо публично объявить о том, что Украина имеет право вести войну в рамках международного права. Поэтому удары по территории России в любом виде и любым оружием абсолютно необходимы.

Кроме того, нужно предоставить Украине дальнобойное оружие. Тогда завершится этап, когда враг пытается реализовать свою инициативу по линии фронта, потому что имеет ресурсное преимущество. Тогда мы будем иметь совсем другой этап войны.

Напомним, 6 ноября действующий президент США в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с победой и пригласил республиканца в Белый дом. В четверг, 7 ноября, Джо Байден выступил с речью по поводу результатов голосования. Он заверил, что его администрация будет работать с командой Трампа над мирной и упорядоченной передачей власти.