Есть прокси-варианты, – политтехнолог сказал, решится ли Китай предоставить России оружие

В последние десятилетия Пекин не делает никаких резких шагов. В то же время, поставка вооружения российским захватчикам стала бы серьезным обострением.

Итак, учитывая предыдущее поведение Китая, он вряд ли решится на такой шаг. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Заметьте "Мирный план" в тумане войны: какие цели преследует Китай и как хочет использовать Россию

Решится ли Китай предоставить России оружие

Накануне Пекин озвучил свой "мирный план" по завершению войны России против Украины. В нем он озвучил свою позицию, но пытался максимально "сгладить углы". Например, не написал прямо, что Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины, но отметил территориальную целостность нашего государства.

Что касается поставок вооружения стране-агрессору, то Китай не готов делать это напрямую. Однако возможны промежуточные варианты.

Есть такие прокси-варианты. К примеру, Северная Корея поставляет России определенное количество снарядов, это количество может внезапно увеличиться. Китай будет поставлять КНДР, а она России,

– предположил политтехнолог.

В любом случае, такой сценарий будет неприятным для нас. В то же время, если это прокси-вариант, то он не может быть масштабным.

Шейтельман предположил, решится ли Китай предоставить России оружие: смотрите видео

Поспособствует ли этому визит Лукашенко в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в Пекине. Он одержим желанием заработать денег и если бы можно было это сделать на торговле китайским оружием, он согласился бы. Однако Пекину не нужно, чтобы Лукашенко знал о таких схемах.

Главная цель Лукашенко – не торговля оружием, хотя он может попробовать. Он имеет огромные экономические связи с Китаем, он сделал большую ставку за последнее десятилетие на КНР,

– заметил Шейтельман.

Для Беларуси Китай является важным партнером по торговле и инвестициям. К примеру, под Минском построен огромный китайский технопарк, имеющий налоговые льготы до 2060 года. На нем китайцы производят продукцию на экспорт в Евросоюз.

Следовательно, это очередной рабочий визит самопровозглашенного лидера Беларуси в Китай.

Китай может предоставить России оружие: что известно