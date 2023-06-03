Путин боится не развала России, а ее федерализации: оппозиционерка из Бурятии о настроениях людей

Жители республики Бурятия выступают за проведение референдума. Они стремятся, чтобы именно жители Бурятии определили дальнейшую судьбу государственного образования.

В Бурятии проживает только 30% этнических бурят, остальные 70% населения – это россияне. Об этом 24 Каналу рассказала Александра Гармажапова – глава фонда "Свободная Бурятия".

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Чего боится Путин

Александра Гармажапова объяснила, что деятельность фонда "Свободная Бурятия" очень мозолит глаза Кремля. Следовательно, участников фонда признали иностранными агентами за 4 дня до визита российского диктатора Владимира Путина в республику Бурятия.

Кроме того, россияне постоянно интересуются, знают ли жители Бурятии о "Свободной Бурятии" и сотрудничают ли они с ней.

Почему наша деятельность так не нравится власти? Это связано с тем, что мы категорически против войны, которую развязал Владимир Путин, и первыми стали называть ее имперской,

– подчеркнула она.

Также фонд придерживается позиции относительно того, что сами жители Бурятии должны определять дальнейшую судьбу дома.

"Путин очень активно в своей пропагандистской риторике использует такой аргумент, что если не он, то Россия развалится и все западные страны мечтают развалить Россию, а якобы он должен всех объединить вокруг себя", - убеждена Гармажапова.

По ее словам, Путин до сих пор верит в то, что Россия всегда будет единой и неделимой.

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Поддерживают ли бурят референдум

Глава фонда "Свободная Бурятия" добавила, что жители национальных республик России в открытую не скажут о том, что они хотят независимости.

Если вы спросите людей, хотят ли они национальной федерализации, чтобы Бурятия сама распоряжалась своими налоговыми потоками, имела политическую, языковую независимость, то люди с большой вероятностью скажут, что да,

– отметила она.

Впрочем, следует учитывать, что буряты составляют этническое меньшинство населения республики. 70% – это россияне. Так что военные из Бурятии, воюющие против Украины, это не обязательно жители самой республики. В общем, люди выступают за проведение референдума как демократической процедуры, в результате которого жители Бурятии определят будущее своей республики.

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