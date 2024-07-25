Трампу это досаждает: зачем республиканцы активизировали информационные атаки на Харрис
Не успела Камала Харрис объявить, что намерена баллотироваться на пост президента США, как ее начали атаковать республиканцы. Член Палаты представителей Энди Оглс предложил рассмотреть резолюцию об импичменте вице-президента.
Республиканец считает, что Харрис "сознательно ввела в заблуждение" народ США, якобы скрывая "физическое и когнитивное" состояние Джозефа Байдена. Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, что республиканцам, особенно из радикального популистского крыла, присущи подобные заявления.
К теме Маск финансирует Трампа и может стать его советником: угрожает ли это Украине и какие последствия для мира
Мобилизует электорат
Это является определенным проявлением политической верности и лояльности лидеру республиканцев Дональду Трампу, который ранее заявлял, что не боится Камалы Харрис, и победить ее будет легче, чем Байдена.
Начало информационных атак на оппонентов свидетельствует о том, что Трампу досаждает вопрос того, что его может победить уже через несколько месяцев представительница Демократической партии,
– объяснил политолог.
Попытка продемонстрировать подобные инструменты против оппонентов является, по его мнению, способом мобилизации своего ядерного электората. Вряд ли на позицию умеренных республиканцев, или людей, которые колеблются с выбором, подобные атаки будут иметь влияние. Однако это эмоциональный кейс направлен прежде всего на дискредитацию всей Демократической партии.
Кроме того, появилось заявление канала Fox News, дружественного к республиканскому лагерю, о том, что Байден вообще "может быть мертвым" по их версии, мол, поэтому он и не появлялся несколько дней на публике. Тем не менее Байден опроверг эти сплетни, когда прошелся перед камерами,
– отметил Максим Джигун.
Отметим, что Камала Харрис на первом предвыборном митинге в штате Висконсин разнесла Дональда Трампа. Она подвергла критике его президентскую кампанию, отметив, что Трамп "отбросит нашу страну назад".