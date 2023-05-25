Противник предоставления Украине F-16 и главный конкурент Трампа: Десантис идет в президенты США

Губернатор Флориды Рон Десантис официально объявил, что баллотируется в президенты США. Он уже подал заявление о выдвижении своей кандидатуры.

Десантиса считают самым сильным конкурентом Трампа в Республиканской партии. Однако пока неизвестно, будет ли Десантис соревноваться за президентское кресло с действующим главой США Джо Байденом, поскольку сначала республиканцы должны провести внутрипартийные выборы – праймериз.

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Что известно о Роне Десантисе

44-летний губернатор Флориды Рон Десантис вырос во Флориде, имеет итальянские корни. Он женат и имеет трех детей.

Десантис закончил Йель и Гарвард. Служил в армии, где занимался юридическими вопросами. Одно из мест службы – военная тюрьма Гуантанамо. С 2013 по 2018 он был в конгрессе, а в 2019 году стал губернатором штата Флорида.

Десантис ведет консервативную политику, во многом совпадающую с видением Дональда Трампа. Он занимает критическую позицию по поводу мигрантов и права на аборты, в то же время поддерживает расширение вооруженных прав и ограничение в школьных программах курсов о расовых и гендерных вопросах.

Опасен ли Десантис для Украины: каковы его взгляды на войну

В марте Десантис сделал довольно неоднозначные комментарии, назвав российскую агрессию в Украине территориальным спором. Также он писал, что Байден якобы "финансирует" этот "конфликт".

Хотя у США много важных национальных интересов... дальнейшее ввязывание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них <…> Финансирование этого конфликта администрацией Байдена по неограниченному чеку "столько, сколько нужно", без каких-либо определенных целей или подотчетности , отвлекает внимание от самых неотложных вызовов нашей страны,

– говорил он.

Тогда же Рон Десантис выступил против предоставления Украине F16 и дальнобойных ракет. Он считает, что это создало бы риск втягивания США в конфликт с Россией и приблизило бы к "горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

Некоторые влиятельные республиканцы подвергли критике заявление Десантиса о "территориальном споре". После этого он несколько изменил свой тон. Сказал, что его вроде бы не так поняли, и что он имел в виду "Крым и Донбасс", потому что там много этнических россиян.

В то же время Десантис назвал Путина военным преступником, которого следует привлечь к ответственности. Также он добавил, что не оправдывает вторжение России и не считает, что она имеет право на оккупированные территории. И если бы он мог щелкнуть пальцами, то 100% вернул бы эти земли Украине. Однако заметим, что помощь от США он все равно называет "эскалацией" и предоставление оружия Украине считает ошибкой.

Кроме Трампа и Десантиса, на пост президента США от республиканцев также претендует бывший губернатор Южной Каролины Никки Гейли.