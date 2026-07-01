Беларусь вновь запустила один из ретрансляторов для российских беспилотников

Беларусь вновь включила один из ретрансляторов, используемый для полетов российских беспилотников. В то же время в ВСУ заявляют, что располагают средствами для противодействия таким угрозам на приграничном направлении.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

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Что известно о возобновлении работы ретранслятора в Беларуси?

По словам Сырского, эти ретрансляторы не были демонтированы, а лишь временно отключены. Недавно было зафиксировано повторное включение одного из них, который используется для обеспечения полетов российских БПЛА.

Сирский высказал мнение, что в дальнейшем Беларусь может больше не активировать эти устройства, однако подробностей о возможных действиях украинских военных он не раскрыл.

Я же не могу вам все рассказывать. Я думаю, что они поймут, что этого делать не следует,

– отметил он.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что украинские военные обладают достаточным опытом, подготовленными расчетами и необходимыми средствами для противодействия российским беспилотникам на этом направлении. По его словам, ВСУ способны пресекать полеты БПЛА противника вдоль границы.

К слову, на территории Беларуси размещены четыре российских ретранслятора, которые использовались для онлайн-управления дронами "Шахед" во время атак на Украину. Они расположены в приграничных Брестской и Гомельской областях, а их сигнал охватывал значительную часть территории Украины, в частности доходил до Киева. Они позволяли россиянам управлять дронами в режиме реального времени, менять цели во время полета, атаковать движущиеся объекты и проводить воздушную разведку позиций украинской ПВО.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что Беларусь должна убрать военную технику с приграничных с Украиной территорий, которая, по его словам, используется для корректировки российских обстрелов. Президент подчеркнул, что на это отведена одна неделя. В случае невыполнения требования Украина оставляет за собой право действовать самостоятельно.

Впоследствии президент Украины сообщил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались российскими военными для поддержки дронов, по состоянию на 22 июня прекратили работу. В то же время тогда было неизвестно, были ли эти системы демонтированы полностью или лишь отключены.

Кроме того, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко отметил в эфире 24 Канала, что ситуация остается под контролем лишь временно, поскольку эти системы могут быть вновь активированы во время будущих атак. Украина же предупредила о готовности в случае необходимости уничтожить такие объекты и продолжает мониторинг белорусского направления.