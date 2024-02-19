Без России не обошлось: кто убивал участников Революции Достоинства

Во время Революции Достоинства все преступления против участников протестов совершали украинские правоохранители. В то же время спецслужбы России существенно влияли на принятие важных решений украинской властью.

Все расстрелы участников Революции Достоинства были совершены украинскими правоохранителями. Об этом сообщил руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

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Российский след

Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители,

– рассказал Алексей Донской.

Впрочем, спецслужбы России имели "значительное влияние" на решение украинской власти. Доказательства этого влияния будут представлены в судах, отмечает Донской.

"Это была не чисто пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации тех противоправных действий, которые организовывала украинская власть и совершали украинские правоохранители. 20 сотрудников ФСБ, среди них пятеро генералов, которые несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, что становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", – добавил Донской.

Результаты расследования и судебного рассмотрения дел Майдана в 2023 – 2024 годах / Фото Офис Генпрокурора

Расстрел участников Революции Достоинства: как это было