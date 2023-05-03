Закарпатский резчик создал скульптуру Героя Украины Александра Мациевского

Резчик из Закарпатья Николай Глеба создал скульптуру Героя Украины Александра Мациевского. Россияне расстреляли пленника за лозунг "Слава Украине".

Резчик стал известен благодаря своим работам еще год назад. Николай создал статую на основе фотографии 5-летнего мальчика, самостоятельно дошедшего до границы с Польшей.

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Тогда художник стал победителем юбилейного кубка Living Heritage Events по резьбе бензопилой. Мужчина передал свой выигрыш на закупку защитных жилетов, телефоны и солнечные электростанции, аптечки и сухие пайки для украинцев.



Скульптура мальчика, самостоятельно дошедшего до границы / Фото Николая Глебы

В этот раз скульптура мастера посвящена мужественному бойцу и Герою Украины Александру Мациевскому, которого цинично убили россияне.



Скульптура Александра Мациевского / Фото Николая Глебы



Новая скульптура Резчика / Фото Николая Глебы

В Киеве создали мурал в честь Мациевского

29 апреля в Киеве официально открыли мурал на одном из зданий Верховной Рады на улице Банковой. Его создал французский художник Кристиан Гуэми.

Работу посвятили памяти всех погибших во время войны, а изобразили Мациевского. К слову, на открытии мурала присутствовала мать погибшего Героя Параска Демчук.