В приложении Резерв+ появится функция онлайн-рекрутинга

3 июня 2024, 10:51
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В приложение Резерв+ в будущем планируют добавить функцию онлайн-ректрутинга. Военнообязанные украинцы смогут просмотреть вакансии и подать заявку.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Катарина Черногоренко, передает 24 Канал.

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В Резерв+ появится онлайн-рекрутинг

Еще одним из важных пунктов по Резерв+ будет возможность онлайн-рекрутинга, возможность просмотреть вакансии, которые поступают в Вооруженных Силах Украины, и подать заявку,
– отметила чиновница.

Недавно спикер Минобороны заявил, что около 1,5 миллиона граждан уже обновили свои учетные данные. Также Дмитрий Лазуткин заметил, что лидером по количеству обновлений остается мобильное приложение Резерв +.

Сколько женщин обновили данные через Резерв+

  • Кстати, учетные данные через Резерв+ обновили уже более 155 тысяч женщин.
  • В Минобороны в очередной раз подчеркнули, что в приложении надо регистрироваться только военнообязанным женщинам, что предусмотрено законом и правилами воинского учета. В частности, речь идет о тех, кто имеет медицинское и фармацевтическое образование, а еще резервистках.

Автор: Юлія Муріна