Минобороны развенчало 5 мифов о приложении Резерв+

Около 1,5 миллиона украинцев уже обновили свои учетные данные через Резерв+. Однако из-за популярности этого приложения есть много слухов относительно его работы.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко развенчала 5 мифов о приложении Резерв+.

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Миф 1. Резерв+ не имеет правового статуса, не упоминается в законодательстве

Чиновница отметила, что электронный кабинет военнообязанного реализован в формате приложения.

Функционирование Резерв+ регулируется постановлением Кабинета Министров от 10 мая 2024 года и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному кабинету военнообязанного.

Миф 2. Приложение некорректно работает, потому что отображает неправильные данные

Резерв+ подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором есть ошибки из-за человеческого фактора. Однако Минобороны планирует запустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении. Граждане смогут делать это онлайн и запускать процесс актуализации.

Благодаря приложению мы обнаружили проблему – в "безосновательном" розыске было 710 000 граждан. Мы устранили эти неточности – и граждане получили email и push-уведомление, что теперь в приложении отображается обновленный статус,

– отметила Черногоренко.

Миф 3. Скрины с утечкой данных военнообязанных уже в сети. Неужели слили данные?

Заместитель министра заявила, что это фейковая информация и вражеская ИПСО.

Минобороны осуществило проверку и выяснило, что граждане, данные которых якобы гуляют по сети, никогда не авторизовались в Резерв+. Утечка в любом случае невозможна. Резерв+ только подтягивает данные из реестра военнообязанных "Оберег",

– подчеркнула чиновница.

Также добавила, что в реестре не собирается информация о воинских частях и актуального звания военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. К нему невозможно получить доступ через интернет. Только через защищенные каналы.

Миф 4. Приложение создано за бюджетные средства

Черногоренко отметила, что финансирование осуществлялось без привлечения государственных средств. Объяснила, что Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.

Миф 5. Граждане не смогут доказать, что обновили данные в Резерв+

После обновления данных информация сразу попадает в реестр "Оберег".

"А 18 июня в приложении появится электронный военно-учетный документ, действие которого можно будет проверять через QR-код. Для этого ТЦК или полиции не нужны считыватели, проверить действительность кода можно будет прямо через сканер QR-кода в приложении", – сказала заместитель министра.