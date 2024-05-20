Сколько военнообязанных уже обновили свои данные через Резерв+: Минобороны назвало цифру

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, также начало работать и приложение Резерв+, где военнообязанные могут обновить свои данные. В Минобороны рассказали, сколько людей уже воспользовалось сервисом.

Сразу после выхода приложения Резерв+ в открытый доступ им воспользовались тысячи военнообязанных украинцев. Активность там гораздо выше, чем в ЦНАПах.

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Приложение пользуется популярностью

Сервис Резерв+ новый, его запустили 18 мая. Впрочем, по словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, он сразу же вызвал большой ажиотаж. По ТЦК, по словам представителя, еще нет окончательной статистики. Люди постоянно идут, данные обновляются.

В эфире всеукраинского телемарафона Дмитрий Лазуткин рассказал, что сейчас уже 300 тысяч военнообязанных уточнили свои данные через приложение Резерв+, передает 24 Канал. Также зарегистрировано 620 тысяч скачиваний. На 11 часов 20 мая все технические проблемы, которые были в первый день, исправлены.

Ранее Лазуткин говорил, что около 260 тысяч украинцев обновили свои данные. В Резерве+ больше всего людей обновило данные. Это примерно в 80 раз больше, чем в ЦНАПах.

Приложение сейчас лидирует среди военнообязанных, которые обновляют данные. Люди пытаются выполнять норму закона, но делают это в удобный для них способ,

– добавил представитель Минобороны.

Также он уточнил, что приложение Резерв+ уже заработало во всем мире. В первый же день существования сервиса были некоторые проблемы у людей за рубежом и Украине из-за перегрузки. Это происходило из-за того, что в некоторый момент одновременно на сервисе пытались авторизоваться и уточнить данные около 700 тысяч человек.

Что известно о приложении Резерв+ и новые способы обновления данных