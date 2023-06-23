Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Эта резервная армия России якобы будет состоять из армейского корпуса и дополнительных 5 полков.
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ВСУ уничтожает один вражеский полк в сутки
Как отметил Свитан, один полк имеет от 1000 до 1500 личного состава. Вооруженные Силы Украины уничтожают около 600 – 700 оккупантов в сутки. Итак, 5 полков – это буквально 10 дней работы украинских военных на линии фронта.
Кроме того, армию невозможно создать за один день или несколько недель. На это уходят годы. Поэтому Шойгу просто наговорил какой-то бред.
Это просто невозможно. Не знаю, какую армию Шойгу хочет через неделю создать. Они подписывают на контракт около 20 тысяч человек в месяц. Мы уничтожаем по 700 личного состава в сутки. Если считать это с тяжелыми ранеными, то минусуем несколько больше этого количества. У них не хватает людей, чтобы восполнить потери,
– заметил Свитан.
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Поэтому не следует серьезно воспринимать заявление Шойгу. Это просто информационный вброс и очередной бред со стороны российского военного командования.
Потери России в войне: коротко
- Россия понесла огромные потери в полномасштабной войне против Украины. Вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени российские оккупанты потеряли 223 380 личного состава. К примеру, за прошедшие сутки, 22 июня, на "концерт Кобзона" отправились еще 680 захватчиков.
- Также украинские военные уничтожили 4017 вражеских танков, 7798 боевых бронированных машин, 3985 артиллерийских систем, 617 РСЗО, 379 средств ПВО, 314 самолетов.