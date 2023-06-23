Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Ця резервна армія Росії нібито складатиметься з армійського корпусу та додаткових 5 полків.

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ЗСУ знищує один ворожий полк на добу

Як наголосив Світан, один полк має від 1000 – до 1500 особового складу. Натомість Збройні Сили України знищують близько 600 – 700 окупантів кожної доби. Отож, 5 полків – це буквально 10 днів роботи українських військових на лінії фронту.

Крім того, армію неможливо створити за один день чи кілька тижнів. На це йдуть роки. Тому Шойгу просто наговорив якоїсь маячні.

Це просто нереально. Не знаю, яку армію Шойгу хоче за тиждень створити. Вони підписують на контракт близько 20 тисяч людей в місяць. Ми знищуємо по 700 особового складу на добу. Якщо рахувати це з важкими пораненими, то мінусуємо дещо більше цієї кількості. У них не вистачає людей, щоб поповнити втрати,

– зауважив Світан.

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Тому не варто серйозно сприймати заяву Шойгу. Це – просто інформаційний вкид та чергова маячня з боку російського військового командування.

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