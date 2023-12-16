Наибольшей мотивацией для россиян становится денежное вознаграждение, обещаемое в министерстве обороны. Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, объяснив, что огромные суммы привлекают многих, потому и восстанавливать потери становится легче.

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У России есть еще много резервов

В последнее время оккупационная армия пытается атаковать по всей линии столкновения. В частности, это касается Купянско-Лиманского направления. Для активных действий россияне используют резервы, которых немало.

Резервы постоянно подвозятся. Людей они не считают. Скажем, если на любом направлении через несколько суток в них погибнет 200 – 300 человек, то резерв будет буквально на следующий день. Максимум – через день,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

При этом следует понимать, что 300 человек – это фактически половина полноценного батальона. Из этого можно заключить, что на нехватку кадров Россия не жалуется.

"В ряды "Ахмата" сейчас присоединились самые профессиональные военные из "Вагнера" – не зеки, а действительно профессиональные военные. А вот зеки оформляются в отряды "Шторм Z", все провинившиеся – к штрафбатам "Шторм V", – рассказал" Гайдай.

Штрафные военные подразделения

Штрафбаты – это военные подразделения, в которые в военное время в качестве наказания направлялись военнослужащие, совершившие те или иные преступления. Популярны они были, в частности, во время Второй мировой войны.

Добавим, что "Шторм V" – это фактически тот же ЧВК "Вагнера", однако уже под патронатом министерства обороны России. Подразделения начали появляться на фронте примерно в декабре 2023 года. Преимущественно они действуют на Купянском направлении.

Кроме того, в России решили мотивировать людей деньгами. Особенно это касается людей из отдаленных уголков России. Так, им предлагают до семи тысяч долларов. Очевидно, столь огромные средства становятся причиной идти воевать.

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