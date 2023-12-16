Найбільшою мотивацією для росіян стає грошова винагорода, яку обіцяють у міністерстві оборони. Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пояснивши, що величезні суми приваблюють багатьох, тому й відновлювати втрати стає легше.

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В Росії є ще багато резервів

Останнім часом окупаційна армія намагається атакувати по всій лінії зіткнення. Зокрема, це стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку. Для активних дій росіяни використовують резерви, яких чимало.

Резерви постійно підвозять. Людей вони не рахують. Скажімо, якщо на будь-якому напрямку за кілька діб у них загине 200 – 300 людей, то резерв буде буквально на наступний день. Максимум – через день,

– наголосив Сергій Гайдай.

При цьому, варто розуміти, що 300 людей – це фактично половина повноцінного батальйону. З цього можна зробити висновок, що на брак кадрів Росія не скаржиться.

"До лав "Ахмату" зараз доєднались найпрофесійніші військові з "Вагнера" – не зеки, а справді професійні військові. А ось зеки оформляються до загонів "Шторм Z", всі, хто якось провинилися, – до штрафбатів "Шторм V", – розповів Гайдай.

Штрафні військові підрозділи

Штрафбати – це військові підрозділи, в які у воєнний час як покарання направляли військовослужбовців, які вчинили ті чи інші злочини. Популярними вони були, зокрема, в час Другої світової війни.

Додамо, що "Шторм V" – це фактично той же ПВК "Вагнера", однак уже під патроном міністерства оборони Росії. Підрозділи почали з'являтися на фронті приблизно у грудні 2023 року. Переважно діють вони на Куп'янському напрямку.

Крім того, у Росії вирішили мотивувати людей грошима. Особливо це стосується людей із віддалених куточків Росії. Так, їм пропонують до семи тисяч доларів. Очевидно, такі величезні кошти стають причиною йти воювати.

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