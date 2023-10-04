Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что план россиян с советских и российских учебников, и его видно невооруженным глазом.
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Враг с августа разворачивал 25-ю и 18-ю общевойсковую армию. Это делалось на базе Западного и Южного российского военного округа. Полностью эти силы должны быть готовы к декабрю. Оккупанты хотели истощить ВСУ в наступлении, а затем пойти в свое наступление двумя армиями.
Эта задача их была. Но не смогли они ни истощить ВСУ, ни сделать небоеспособными, ни полностью остановить контрнаступление. Это видно и по Югу, Бахмуту,
– подчеркнул Сазонов.
Россияне не полностью развернули эти две армии. К примеру, из 25-й армии привлекли только 80% личного состава и 50 – 55% техники. Эти силы враг планировал бросить в наступление на Купянском направлении.
"А они их бросают затыкать дыры в обороне, усиливать оборону, потому что остановить контрнаступление ВСУ они не смогли. То есть декабрьское "большое наступление", которое планировала Россия, было сорвано", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.
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Что известно о резервах, которые перекинул враг
- В ВСУ заявляют, что оккупанты аккумулируют свои резервы на Лимано-Купянском направлении. Речь, в частности, о 25-й армии России. На это направление враг перекинул эти силы недавно. У этой армии проблемы с укомплектованием и она не слишком подготовлена. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, оккупанты переходят в контрнаступление. Так противник хочет помешать контрнаступлению ВСУ.
- Враг комплектовал 25-ю армию мобилизованными и россиянами из разбитых на войне против Украины подразделений. В общей сложности там около 12 000 военных.
- Вероятно, это войско Россия бросила на войну из-за протяженности фронта и наступления ВСУ на трех разных направлениях. По данным британской разведки, 25-ю армию планировали разворачивать не раньше декабря. Военный эксперт Юрий Федоров убежден, что эта вражеская армия довольно слабая и не закаленная в боях.