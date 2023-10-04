Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що план росіян з радянських та російських підручників, і його видно неозброєним оком.

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Ворог із серпня розгортав 25-ту та 18-ту загальновійськову армію. Це робили на базі Західного та Південного російського військового округу. Повністю ці сили мали бути готовими до грудня. Окупанти хотіли виснажити ЗСУ у наступі, а потім піти у свій наступ двома арміями.

Це завдання їхнє було. Але не змогли вони ані виснажити ЗСУ, ані зробити небоєздатними, ані повністю зупинити контрнаступ. Це видно і по Півдню, Бахмуту,

– наголосив Сазонов.

Росіяни не повністю розгорнули ці дві армії. Наприклад, з 25-ї армії залучили лише 80% особового складу та 50 – 55% техніки. Ці сили ворог планував кинути у наступ на Куп'янському напрямку.

"А вони їх кидають затикати дірки в обороні, посилювати оборону, бо зупинити контрнаступ ЗСУ вони не змогли. Тобто грудневий "великий наступ", який планувала Росія, було зірвано", – наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Яке завдання мали окупанти: дивіться відео

Що відомо про резерви, які перекинув ворог