Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що план росіян з радянських та російських підручників, і його видно неозброєним оком.
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Ворог із серпня розгортав 25-ту та 18-ту загальновійськову армію. Це робили на базі Західного та Південного російського військового округу. Повністю ці сили мали бути готовими до грудня. Окупанти хотіли виснажити ЗСУ у наступі, а потім піти у свій наступ двома арміями.
Це завдання їхнє було. Але не змогли вони ані виснажити ЗСУ, ані зробити небоєздатними, ані повністю зупинити контрнаступ. Це видно і по Півдню, Бахмуту,
– наголосив Сазонов.
Росіяни не повністю розгорнули ці дві армії. Наприклад, з 25-ї армії залучили лише 80% особового складу та 50 – 55% техніки. Ці сили ворог планував кинути у наступ на Куп'янському напрямку.
"А вони їх кидають затикати дірки в обороні, посилювати оборону, бо зупинити контрнаступ ЗСУ вони не змогли. Тобто грудневий "великий наступ", який планувала Росія, було зірвано", – наголосив військовослужбовець ЗСУ.
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Що відомо про резерви, які перекинув ворог
- У ЗСУ заявляють, що окупанти акумулюють свої резерви на Лимано-Куп'янському напрямку. Мовиться, зокрема, про 25-ту армію Росії. На цей напрямок ворог перекинув ці сили нещодавно. Ця армія має проблеми з укомплектуванням та не надто підготовлена. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, окупанти переходять у контрнаступ. Так противник хоче перешкодити контрнаступу ЗСУ.
- Ворог комплектував 25-ту армію мобілізованими та росіянами із розбитих на війні проти України підрозділів. Загалом там близько 12 000 військових.
- Ймовірно, це військо Росія кинула на війну через протяжність фронту та наступ ЗСУ на трьох різних напрямках. За даними британської розвідки, 25-ту армію планували розгортати не раніше грудня. Військовий експерт Юрій Федоров переконаний, що ця ворожа армія доволі слабка та не загартована у боях.