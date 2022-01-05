Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Казахстана
5 января 2022 , 18:48Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
В Казахстане продолжаются массовые протесты. Из-за этого власти решили ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны.
Таким образом режим чрезвычайной ситуации будет действовать не только на территории Алматы, Алматынской области, Нур-Султана и Мангистаунской области. Теперь он будет действовать на всей территории Казахстана.
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