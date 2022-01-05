Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Казахстана

В Казахстане продолжаются массовые протесты. Из-за этого власти решили ввести режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

Таким образом режим чрезвычайной ситуации будет действовать не только на территории Алматы, Алматынской области, Нур-Султана и Мангистаунской области. Теперь он будет действовать на всей территории Казахстана.

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