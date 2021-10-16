Режим Лукашенко получает тысячи долларов с одного нелегального мигранта

В Беларуси зарабатывают деньги на мигрантах, которые пытаются нелегально попасть через Беларусь в другие европейские страны. За одного человека режим Александра Лукашенко получает от 2 до 14 тысяч долларов.

Эти деньги идут в белорусские государственные учреждения. Об этом сообщил представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарын.

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Режим Лукашенко зарабатывает тысячи долларов на мигрантах

Он рассказал, что белорусские власти создали миграционный путь, доходы от которого достигают десятков миллионов долларов. Эти деньги и подпитывают режим самопровозглашенного президента Беларуси.

Мигранты готовы заплатить очень высокие суммы, чтобы попасть через Беларусь в Западную Европу. В зависимости от трассы так называемого "пакета" люди платят от 2 тысяч долларов. Иногда стоимость услуг доходит до 12 – 14 тысяч долларов за одного человека.

Жарын отметил, что финансовую пользу от стягивания мигрантов в Беларусь имеют:

минский аэропорт;

белорусские авиалинии Белавиа, оказавшиеся на грани банкротства из-за санкций Евросоюза.

Кроме этого, деньги поступают и в администрацию Лукашенко.

Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро "Центр-курорт". То есть туристическое бюро, которое оформляет приглашения для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь,

– пояснил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб.

И добавил, что доходы от такой схемы получают также силовые структуры. В частности речь идет о Комитете белорусских пограничников, который участвует в штурмовании польской границы и уничтожает ограждение, установленное со стороны Польши.

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