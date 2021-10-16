Режим Лукашенко получает тысячи долларов с одного нелегального мигранта
Источник:Polskie Radio
В Беларуси зарабатывают деньги на мигрантах, которые пытаются нелегально попасть через Беларусь в другие европейские страны. За одного человека режим Александра Лукашенко получает от 2 до 14 тысяч долларов.
Эти деньги идут в белорусские государственные учреждения. Об этом сообщил представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарын.
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Режим Лукашенко зарабатывает тысячи долларов на мигрантах
Он рассказал, что белорусские власти создали миграционный путь, доходы от которого достигают десятков миллионов долларов. Эти деньги и подпитывают режим самопровозглашенного президента Беларуси.
Мигранты готовы заплатить очень высокие суммы, чтобы попасть через Беларусь в Западную Европу. В зависимости от трассы так называемого "пакета" люди платят от 2 тысяч долларов. Иногда стоимость услуг доходит до 12 – 14 тысяч долларов за одного человека.
Жарын отметил, что финансовую пользу от стягивания мигрантов в Беларусь имеют:
- минский аэропорт;
- белорусские авиалинии Белавиа, оказавшиеся на грани банкротства из-за санкций Евросоюза.
Кроме этого, деньги поступают и в администрацию Лукашенко.
Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро "Центр-курорт". То есть туристическое бюро, которое оформляет приглашения для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь,
– пояснил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб.
И добавил, что доходы от такой схемы получают также силовые структуры. В частности речь идет о Комитете белорусских пограничников, который участвует в штурмовании польской границы и уничтожает ограждение, установленное со стороны Польши.
Наплыв мигрантов из Беларуси: что об этом известно
- В августе 2021 года Литва пожаловалась на рекордное количество мигрантов, попавших из Беларуси. Глава МИД Литвы обвинил режим Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса на границе между странами.
- Также десятки тысяч людей пытаются пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Из-за наплыва беженцев Польша хочет построить там надежное заграждение.
- С начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе обнаружили уже тела 5 нелегальных мигрантов.
- Парламент Польши утвердил изменения в законодательство, которые позволяют высылать нелегалов, которых задерживают на границе.