Украина предложила "аэропортовое перемирие": политолог сказал, как заставить к этому Россию

Украина предложила Европе начать с малого шага в переговорах с Россией и обсудить так называемое "аэропортовое перемирие". Идея появилась в момент, когда более широкий переговорный процесс буксует, а Москва не показывает готовности к реальным уступкам.

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, что такие инициативы могут дать партнерам конкретный инструмент для действий. В то же время, по его словам, без одного принципиального условия даже лучшее предложение быстро упирается в ту же проблему.

Может ли Европа запустить "аэропортовое перемирие"?

Идея с "аэропортовым перемирием" для Киева важна прежде всего тем, что дает европейским партнерам не абстрактное участие в мирном процессе, а конкретное направление работы.

Напомним! 11 мая Андрей Сибига призвал Евросоюз активнее включиться в переговорный процесс и помочь продвинуть идею "аэропортного перемирия" – взаимного отказа Украины и России от ударов по авиационной инфраструктуре. В Киеве считают, что такая договоренность может заинтересовать и Москву, потому что после последних атак российские аэропорты, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми.

Речь идет о малом шаге, с которого можно было бы начать отдельный разговор с Россией, создать рабочие группы и попытаться проверить, способна ли Москва хотя бы на частичные договоренности.

Украинская сторона пытается дать инструментарий нашим партнерам, то есть дать возможности малых шагов к большой цели,

– сказал Лесной.

В то же время он не советует переоценивать саму идею, потому что проблема упирается не в технический формат переговоров, а в позицию Кремля. Россия, по его словам, не ищет компромисса и не хочет никакого реального урегулирования, а дальше держится своей главной цели – принудить Украину к капитуляции.

У нас контрагент, который не хочет ничего. Он хочет нашей капитуляции,

– подчеркнул политолог.

Идея с "аэропортовым перемирием" может быть полезной только как часть более широкого подхода, если Европа и партнеры попытаются ограничиться самой формулой договоренности без дополнительного давления на Москву, Россия воспримет это не как шаг к деэскалации, а как еще одну возможность выиграть время и дальше нарушать любые правила.

Без активного давления на Российскую Федерацию ни один пакет перемирия или режим прекращения огня, не будет действенным, поскольку Россия все равно его будет нарушать. Я поддерживаю желание подтолкнуть Европу к конкретным шагам в правильном направлении. Но давление на Россию надо только усиливать. Тогда это может дать результат. Если же этого не будет, любая хорошая идея будет упираться в стену тупости и наглости Путина,

– отметил политолог.

То есть сама идея важна для Киева прежде всего как способ втянуть Европу в более предметную работу.

К слову! Вечером 11 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новым российским атакам, подчеркнув, что на фронте в тот день тишины не было и боевые действия продолжались несмотря на объявленное Россией "перемирие", действие которого как раз завершалось. Александр Антонюк предполагал, что Россия уже накопила достаточно вооружения для нового массированного обстрела и может прибегнуть к нему в ближайшее время.

Вопрос уже не только в том, появится ли площадка для разговора, а будут ли у партнеров инструменты, чтобы заставлять Москву считаться с такими договоренностями.

Тема аэропортов может стать болезненной для России

Идею "аэропортового перемирия" авиационный эксперт Валерий Романенко предлагает рассматривать не только как дипломатический ход, но и как вполне практический инструмент давления. По его словам, российские аэропорты во время войны нельзя воспринимать только как гражданскую инфраструктуру, потому что они имеют и военное значение, а стабильная работа таких узлов прямо влияет на возможности России.

Все эти аэропорты они используют с военной точки зрения, без иллюзий. Это надо четко представлять и знать. Там совместное использование, все такое прочее. Во время войны это происходит в полной мере. И поэтому чем меньше у них работает аэропортов, тем ниже их авиационный потенциал с этой точки зрения,

– сказал Романенко.

Он пояснил, что здесь речь идет сразу о нескольких вещах. Во-первых, о военном эффекте, потому что сбои в работе аэропортов ослабляют российский авиационный потенциал. Во-вторых, о дипломатическом, ведь Украина давно продвигает не иллюзию "все и сразу", а поэтапный подход, в котором можно говорить об отдельных ограничениях в воздухе и на море. Такие алгоритмы уже обсуждались, но Россия не пошла дальше, потому что пыталась выторговать выгодный только для себя формат.

Напомним! Утром 8 мая на юге России временно остановили работу 13 аэропортов после попадания дрона в административное здание "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону, из-за чего авиакомпании начали корректировать расписание рейсов, а специалисты проверяли исправность оборудования. Иван Ступак предполагал, что для Украины в этой ситуации важно было держать напряжение вокруг возможных атак, чтобы Кремль стягивал ПВО в Москву и обнажал менее защищенные регионы.

В то же время Украина уже показала, что может влиять на работу российских аэропортов даже без массированных ударов. Для крупного узла достаточно самой угрозы вблизи, чтобы там останавливали полеты, вводили специальный режим безопасности и ломали привычную работу.

Достаточно появиться одного дрона в районе аэропорта, потому что это безопасность авиационная, вводится режим "Ковер". И нарушается эта работа у них,

– отметил авиационный эксперт.

Для большой страны, где авиасообщение имеет большое значение, такие сбои быстро бьют и по логистике, и по экономике, и по настроениям людей. Когда это повторяется системно, россияне все чаще сталкиваются не с телевизионной картинкой войны, а с ее прямыми последствиями в собственной повседневной жизни.

Последние новости о перемирии

9 – 11 мая полноценного режима тишины не было, хотя интенсивность боевых действий несколько снижалась. В ISW отметили, что Россия продолжала ограниченные наземные операции, удары артиллерией и дронами, а саму паузу использовала для ротаций, перегруппировки, накопления личного состава и переброски подкреплений.

Михаил Подоляк заявил, что Россия не способна вести настоящие мирные переговоры и постоянно нарушает договоренности. По его словам, заставить Москву остановить войну можно только через системные дальнобойные удары по военной, логистической и нефтегазовой инфраструктуре, а также через усиление международного давления и санкций.