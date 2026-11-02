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24 Канал Новости Украины Армия России воспользовалась гуманитарной паузой в Олешках для обустройства своих позиций, – Генштаб
2 ноября, 06:20
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Обновлено - 06:44, 2 ноября

Армия России воспользовалась гуманитарной паузой в Олешках для обустройства своих позиций, – Генштаб

Анастасия Колесникова

В Олешках в Херсонской области провели гуманитарную операцию по доставке помощи и эвакуации мирных жителей. Российские военные, в свою очередь, воспользовались режимом тишины для обустройства позиций и подвоза боеприпасов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. 

Россияне использовали тишину для укрепления позиций

В ведомстве заявили, что Силы обороны Украины обеспечили четкое соблюдение договоренностей о прекращении огня. Все жители, которые обнаружили намерение выехать из временно оккупированного города, благополучно добрались до подконтрольной территории Украины. 

В то же время, российские войска цинично пренебрегли сутью гуманитарной паузы и использовали временно перемирие для усиления собственного потенциала. 

За время режима тишины оккупанты провели ротации личного состава. Кроме того, захватчики активно обустраивали свои позиции и расширяли сеть антидроновых средств вдоль важных дорог. 

Враг также нарастил военную логистику и обеспечил оперативный подвоз свежей партии боеприпасов. 

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих сообщило, что Россия может готовить новое наступление на Херсон после завершения перемирия в районе Олешек. 

Украинские военные подметили активное перемещение российской техники и подразделений на левом берегу Днепра. По их словам, россияне перевозят КамАЗами личный состав, устанавливают противодроновые сетки в промышленной зоне Каховки и размещают реактивные системы "Град" вблизи села Раденск. 

Также оккупанты укрепляют укрытие, вырубают деревья и перемещают подразделения беспилотников ближе к Днепру. 

Защитники не исключают, что по завершении перемирия россияне могут попытаться форсировать реку. 

Переговоры и начало гуманитарного коридора

Напомним, режим прекращения огня в Олешках начал действовать с 03.00 27 октября. 

Временную паузу в боевых действиях ввели специально для передачи гуманитарных грузов и спасения гражданского населения

В 22:59 1 ноября по киевскому времени локальное перемирие завершилось.

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