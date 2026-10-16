Возле резиденции Путина в Валдае возвели еще четыре башни ПВО

Рядом с резиденцией Владимира Путина в Валдае появились еще четыре башни противовоздушной обороны. Ближайшая из них расположена всего в 400 метрах от президентского дома.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно о башнях ПВО возле резиденции Путина?

Журналисты проанализировали спутниковые снимки территории вокруг резиденции в Валдае, где также проживает Алина Кабаева, которую связывают с Путиным. На снимках заметили четыре новые башни для систем противовоздушной обороны.

Наиболее близкое к президентскому дому сооружение возвели примерно в 400 метрах от него. Всего в районе резиденции уже насчитывается около 30 таких башен.

О строительстве и присутствии военных знают и местные жители. Они рассказывают, что работы на территории продолжаются, а звуки работы систем ПВО стали привычными для окрестностей.

В одном из документальных фильмов телеканала OstWest о Валдае учительница из села Рощино, расположенного неподалеку от резиденции, рассказала о работе установок.

А, пвошка, вы же не знаете этих звуков. Если она в данный момент вращается, значит, опасности над нами нет, если она остановится – значит, что-то над нами пролетает,

– пояснила женщина.

Журналисты также опубликовали интерактивную карту позиций ПВО вблизи валдайской резиденции Путина и места, которое связывают с Кабаевой.

Путин усиливает защиту резиденции на Валдае / "Радио Свобода"

Напомним, 15 октября Силы обороны Украины вновь нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. На атаку отреагировал российский диктатор Владимир Путин, пригрозивший Украине новыми ударами.

"Они сделали первый шаг, мы начали отвечать, и по энергетике тоже уже "пищат", и по другим объектам", – цинично заявил Путин.

Несмотря на заявления об "энергетическом перемирии", российские войска продолжали наносить удары по украинским объектам, поэтому люди оставались без света, тепла и воды.