Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо про башти ППО біля резиденції Путіна?

Журналісти проаналізували супутникові знімки території навколо резиденції на Валдаї, де також мешкає Аліна Кабаєва, яку пов'язують із Путіним. На знімках помітили чотири нові башти для систем протиповітряної оборони.

Найближчу до президентського будинку споруду звели приблизно за 400 метрів від нього. Загалом у районі резиденції вже налічують близько 30 таких башт.

Про будівництво та присутність військових знають і місцеві жителі. Вони розповідають, що роботи на території тривають, а звуки роботи систем ППО стали звичними для околиць.

В одному з документальних фільмів телеканалу OstWest про Валдая вчителька із села Рощино, розташованого неподалік резиденції, розповіла про роботу установок.

А, пвошка, ви ж не знаєте цих звуків. Якщо вона в даний момент крутиться, значить небезпеки над нами немає, якщо вона застопориться – значить щось над нами пролітає,

– пояснила жінка.

Журналісти також опублікували інтерактивну карту позицій ППО поблизу валдайської резиденції Путіна та місця, яке пов'язують із Кабаєвою.

Путін посилює захист резиденції на Валдаї / "Радіо Свобода"

Нагадаємо, 15 жовтня Сили оборони України знову завдали удару по російському нафтопереробному заводу в Рязані. На атаку відреагував російський диктатор Володимир Путін, який пригрозив Україні новими ударами.

"Вони зробили перший крок, ми почали відповідати, і по енергетиці теж вже "пищать" і по інших об'єктах", – цинічно сказав Путін.

Попри заяви про "енергетичне перемир'я", російські війська продовжували завдавати ударів по українських об'єктах, через що люди залишалися без світла, тепла та води.