Резкие заявления Эрдогана в отношении США – это приятный бонус для кремля, – Пионтковский

Эрдоган ведет довольно противоречивую внешнюю политику. Президент Турции, в частности, делает резкие заявления в сторону США, что является приятным бонусом для кремля.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Турция продолжит свою роль нужного россии союзника как противовес Китаю.

Обратите внимание Что задумал Эрдоган по поводу ЗАЭС и удастся ли путину расшатать Европу перед наступлением Украины

"Резкие заявления Эрдогана по США — приятный бонус для кремля"

Пионтковский отметил, что вся внешняя политика президента Турции Реджепа Эрдогана полна вопиющих противоречий.

Но в этом клубке противоречий он каким-то образом умудряется получать геополитические достижения,

– подчеркнул публицист.

По его словам, Турция, хоть и является членом НАТО, но ведет свою политику, в частности, пытается продолжать блокировать вступление Швеции и Финляндии.

К тому же, заметил Пионтковский, в ответ на заявление Соединенных Штатов, которым они призвали Армению и Азербайджан встретиться в рамках Минской группы, из Анкары появились прямо обидные заявления в адрес США.

Это заявление Эрдогана это, конечно, приятный бонус для кремля, который всегда очень скептически относился к деятельности Минской группы и предпочел быть сам посредником в азербайджанско-армянском конфликте.

– заявил он.

Теперь же, по словам публициста, когда россияне полностью умыли руки в Карабахе, то потеряли свою историческую роль такого посредника.

Пионтковский о резких заявлениях Эрдогана по США как бонус для кремля: смотрите видео

"Турция продолжит свою роль нужного союзника россии"

Пионтковский заявил, что Украину долго не принимали и не принимают в НАТО под ложным поводом, что она не отвечает каким-либо критериям Западной цивилизации.

Однако, отметил он, Турция, являющаяся членом НАТО, несколько десятков лет жила под вариантами разных диктатур.

И Эрдоган очень далек от идеала демократического политика. Но Запад нуждался в Турции как противовесе Советского Союза,

– заявил публицист.

Ведь, объяснил Пионтковский, говорится о проливах, Черном море. Поэтому Западу приходилось закрывать глаза на внутренние проблемы Турции.

Сейчас, возможно, когда геополитическое падение россии становится неизбежным, Турция продолжит свою роль нужного союзника как противовес уже Китаю.

– подчеркнул он.

Конечно, добавил российский публицист, такие варианты и сценарии рассматриваются в Вашингтоне.

Переговоры Эрдогана с путиным: что известно

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в россию. В Сочи он провел встречу с владимиром путиным. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

Эрдоган подтвердил, что Турция решила оплачивать часть российского газа по рублям. Он не рассказал, о какой именно части оплаты за газ говорится.

Также по возвращении из Сочи Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции пять банков переходят на российскую платежную систему "Мир". Это вроде бы нужно самой стране, а также для облегчения путешествий для туристов из государства-террориста.

Вас может заинтересовать – удар от Эрдогана и "нож в спину" путину: смотрите видео