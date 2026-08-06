Европа отреагировала на заявление Зеленского о сокращении поставок ракет для ПВО

Владимир Зеленский заявил, что в 2026 году Украина получит от международных партнеров значительно меньше ракет для противовоздушной обороны, чем в прошлом году. По его словам, объемы поставок сократились примерно в три раза.

Во время брифинга в Брюсселе пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер прокомментировала заявление президента Украины.

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Пресс-секретарь Европейской комиссии, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова украинского президента, заявила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Она также подчеркнула, что государства-члены ЕС продолжают координировать военную помощь и работают над укреплением украинской системы противовоздушной обороны.

На прошлой неделе, как вы знаете, мы выделили Украине 3,47 миллиарда евро в рамках оборонной составляющей кредитного механизма поддержки Украины общим объемом 90 миллиардов евро. А вчера также было выделено 1,4 миллиарда евро из сверхприбыли от замороженных российских активов, и часть этих средств будет направлена на дополнительную военную помощь,

– заявила Гиппер.

Заявление пресс-секретаря прозвучало после слов президента Владимира Зеленского о значительном сокращении поставок ракет для противовоздушной обороны в 2026 году.

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки противоракетного оружия от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем периоде, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнеров есть", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что проблема касается не отдельного периода, а всего первого полугодия 2026 года. По его словам, несмотря на наличие необходимых запасов у союзников, объемы поставок существенно сократились.

Вопрос обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны стал еще острее после массированной атаки России на Киев и Киевскую область в ночь на 5 августа. По данным Воздушных сил, тогда оккупанты выпустили 24 баллистические ракеты, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и 115 ударных беспилотников, однако ни одну баллистическую ракету перехватить не удалось.

В результате атаки погибли 17 человек, еще 44 получили ранения. После атаки Владимир Зеленский подчеркнул, что именно ракеты-перехватчики могли бы спасти жизни многих людей, и призвал партнеров ускорить их поставки.

В то же время Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался передать Украине сотни дополнительных ракет Patriot, сославшись на их ограниченное количество и необходимость сохранять запасы для защиты американских войск и союзников на Ближнем Востоке.