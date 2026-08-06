Під час брифінгу в Брюсселі речниця Європейської комісії Аніта Гіппер прокоментувала заяву президента України.

Що кажуть в Єврокомісії?

Речниця Європейської комісії, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати слова українського президента, заявила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Вона також наголосила, що держави-члени ЄС продовжують координувати військову допомогу та працюють над зміцненням української системи протиповітряної оборони.

Минулого тижня, як ви знаєте, ми виділили Україні 3,47 мільярда євро в межах оборонної складової кредитного механізму підтримки України загальним обсягом 90 мільярдів євро. А вчора також було виділено 1,4 мільярда євро з надприбутків від заморожених російських активів, і частину цих коштів буде спрямовано на додаткову військову допомогу,

– заявила Гіппер.

Заява речниці пролунала після слів президента Володимира Зеленського про значне скорочення поставок ракет для протиповітряної оборони у 2026 році.

"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що проблема стосується не окремого періоду, а всього першого півріччя 2026 року. За його словами, попри наявність необхідних запасів у союзників, обсяги постачання суттєво скоротилися.

Питання забезпечення України засобами протиповітряної оборони стало ще гострішим після масованої атаки Росії на Київ і Київську область у ніч проти 5 серпня. За даними Повітряних сил, тоді окупанти випустили 24 балістичні ракети, чотири ракети "Циркон"/"Онікс" та 115 ударних безпілотників, однак жодну балістичну ракету перехопити не вдалося.

Унаслідок удару загинули 17 людей, ще 44 отримали поранення. Після атаки Володимир Зеленський наголосив, що саме ракети-перехоплювачі могли б урятувати життя багатьох людей, та закликав партнерів пришвидшити їхнє постачання.

Водночас Financial Times повідомила, що президент США Дональд Трамп не погодився передати Україні сотні додаткових ракет Patriot, пославшись на їхню обмежену кількість та необхідність зберігати запаси для захисту американських сил і союзників на Близькому Сході.