Женился и не сообщил ТЦК: Резников анонсировал важную реформу

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что реформа ТЦК в Украине уже давно актуальна. Поэтому Минобороны вместе с Министерством цифровой трансформации развивает проект "Оберіг".

Об этом Алексей Резников рассказал во время брифинга, пишет 24 Канал. По его словам, "Оберіг" – это оцифровка всех документов, которые накапливались.

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Резников анонсировал проект "Оберіг"

Резников объяснил, что цифровизация позволит автоматически подтягивать данные. В качестве примера он назвал женитьбу, о чем военнообязанные должны сообщать ТЦК.

Если вы женились и не сообщили об этом как военнообязанный в центр комплектации, то вы нарушитель закона. Я думаю, что 90% ребят нарушители закона. Система очень проста: факт регистрации состоялся, Минюст данные дал, и все будет подтягиваться автоматически,

– сказал глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что цифровизация позволит снизить нагрузку на ТЦК. Кроме того, благодаря цифровизации произойдет сокращение персонала ТЦК.

"Там много людей, которые сидят веками, поросли мхом и корнями", – отметил он.

Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов с тыла на фронт

Глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга рассказал о новой рекомендации Валерию Залужному от президента Украины. По словам Резникова, она касается работников ТЦК.

Владимир Зеленский призвал Залужного отправлять военкомов, которые давно сидят в тылу, выполнять боевые задания на линию фронта.

Действующих работников ТЦК должны заменить украинские бойцы, получившие ранения на фронте.

Резников напомнил, что ТЦК входят в структуру Сухопутных войск ВСУ. В то же время он рассказал, что новоназначенный заместитель министра обороны Александр Павлюк уже занимается вопросом реформирования центров комплектования и социальной поддержки.