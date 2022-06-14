Резников надеется, что Украина получит тяжелое оружие по итогам "Раммштайн-3"

Третья встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-3" состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Министр обороны Алексей Резников надеется, что после нее наше государство получит тяжелое вооружение.

Резников 13 июня встретился в Киеве с госпожой-послом США в Украине Бриджит Бринк. Также на этой встрече были главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, его заместитель генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, а также заместитель министра обороны Александр Полищук.

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Резников надеется на поставку тяжелого оружия по итогам "Рамштайн-3"

В ходе встречи Залужный, Резников и Бринк обсудили активное взаимодействие для удовлетворения потребностей украинской армии и дальнейшую консолидацию усилий Украины и США. Главнокомандующий ВСУ рассказал госпоже-после о недавнем телефонном разговоре с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведение операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, которую просит Украина", – добавил Залужный.

Также на встрече обсудили подготовку к проведению очередной встречи контактной группы по обороне Украины - "Рамштайн-3". По словам Резникова, партнеры Украины продолжают работать над поддержкой нашей армии в борьбе с оккупантами. В то же время, роль и лидерство Соединенных Штатов в этом процессе – чрезвычайные.

Коалиция государств мира в поддержку Украины растет. Надеюсь, что по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн", нам удастся достичь значительных практических результатов в наращивании поставок оружия для нужд Вооруженных Сил Украины, прежде всего – это касается тяжелого вооружения,

– отметил министр.

По словам Резникова, он верит, что международная поддержка даст максимальный эффект. Ведь с военной помощью государств-партнеров ВСУ смогут выгнать захватчиков из украинских земель, а также отстоять независимость нашего государства и свободу стран Европы.

В свою очередь, Бринк отметила решительность и мужество воинов Вооруженных Сил Украины, с которым они борются за победу на поле боя.

"Мужественные украинские военные защищают свободу. Я сосредоточена на том, чтобы Украина получила необходимое вооружение для борьбы. Мы обсудили вопрос, как укрепить Украину в битве с агрессором и усилить обороноспособность ВСУ", - подытожила госпожа-посол.

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Предыдущие встречи "Рамштайн": главное

Впервые встреча министров обороны разных стран мира по поддержке Украины прошла 26 апреля на базе Рамштайн в Германии. Контактную группу создали представители 40 стран.

Тогда они решили предоставить нашей стране оборудование на общую сумму более 5 миллиардов долларов, чтобы поддержать самооборону.

Онлайн-встреча "Рамштайн-2" состоялась 23 мая . К ней присоединились представители еще 4 стран мира.

Во время нее обсуждали ситуацию на фронте, уже оказанную военную помощь и актуальные оборонные нужды Украины.

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