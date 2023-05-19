По батальону в день: Резников ошеломил количеством потерь России под Бахмутом
Источник:"РБК-Украина"
Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия в Бахмуте, несмотря на колоссальные потери. Каждый день под Бахмутом враг может терять по батальону.
Соответствующие данные озвучил министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украино-американского форума. По его словам, общее количество потерь России на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.
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Резников объяснил, почему важно сдерживать Россию под Бахмутом
"По нашим оценкам, они (россияне – 24 Канал) по батальону в день там (под Бахмутом – 24 Канал) теряют, и продолжают это делать", – сказал Резников.Обратите внимание. Численность батальона колеблется в пределах от 400 до 800 человек.
Глава Минобороны отметил, что украинские защитники Бахмута делают немаловажную вещь, сдерживая оккупантов на этом направлении. В частности, наши войска сокращают наступательный потенциал россиян, что в итоге не дает противнику пойти в наступление на других участках линии фронта.
"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч человек россияне потеряли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", – констатировал министр.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
- Силы обороны Украины в мае, несмотря на отсутствие преимущества в личном составе, снарядах и технике, начали продвижение на флангах на Бахмутском направлении.
- В частности, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 18 мая сообщил, что наши подразделения продвинулись на расстояние от 150 до 1 700 метров.
- В то же время противник пытается продвигаться в самом Бахмуте. Оккупанты даже в очередной раз заявили, что якобы взяли Бахмут, однако в Минобороны Украины заявили о "фальстарте" со стороны России.
- Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что юго-западную часть Бахмута контролируют украинские силы.
- Также Маляр сообщила, что противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. 18 мая враг атаковал Бахмут и окрестности, но наши защитники отбили все попытки россиян.
- На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров.