По батальону в день: Резников ошеломил количеством потерь России под Бахмутом

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия в Бахмуте, несмотря на колоссальные потери. Каждый день под Бахмутом враг может терять по батальону.

Соответствующие данные озвучил министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украино-американского форума. По его словам, общее количество потерь России на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Смотрите также Россия "уничтожила" 16 армий НАТО, но есть нюанс: с чем можно сравнить 200 тысяч потерь врага

Резников объяснил, почему важно сдерживать Россию под Бахмутом

"По нашим оценкам, они (россияне – 24 Канал) по батальону в день там (под Бахмутом – 24 Канал) теряют, и продолжают это делать", – сказал Резников.

. Численность батальона колеблется в пределах от 400 до 800 человек.

Глава Минобороны отметил, что украинские защитники Бахмута делают немаловажную вещь, сдерживая оккупантов на этом направлении. В частности, наши войска сокращают наступательный потенциал россиян, что в итоге не дает противнику пойти в наступление на других участках линии фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч человек россияне потеряли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", – констатировал министр.

Какая ситуация на Бахмутском направлении