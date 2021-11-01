Резников подал в отставку с поста вице-премьера: его должны назначить министром обороны

Алексей Резников подал в отставку с поста вице-премьер-министра. Теперь его, вероятно, назначат министром обороны Украины.

О том, что Резников написал заявление об отставке, в сети сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее В "Слуге народа" подтвердили вероятное назначение Резникова на пост министра обороны

Резников подал в отставку

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении,

– написал Мельничук.

По его словам, Резников уволился по собственному желанию. В своем заявлении он также поблагодарил всех за доверие. Соответствующий документ уже зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады.

Политик может возглавить Минобороны

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Минобороны. Им станет Алексей Резников.

Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила 24 канала эту информацию, добавив, что назначение планируют обсудить 1 ноября.

Текст сообщения Тараса Мельничука:

Алексей Резников стал вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в начале марта 2020 года.

Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А. Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие!

Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате ВРУ