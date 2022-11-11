ВСУ использует зимнюю паузу с пользой: Резников рассказал, кем усилят армию
Источник:Reuters
Зима замедлит любую активность на поле боя со стороны Украины и России, что выгодно для обеих сторон. Украина попытается использовать зимнюю паузу с максимальной пользой.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он предполагает, что благодаря выводу войск из Херсона Россия может усилить свои подразделения в соседней Запорожской области.
Кстати Как изменилась тактика России после назначения Суровикина: объяснение Минобороны
ВСУ используют зиму для ротации
Зима замедлит какую-либо деятельность на поле боя для всех сторон... Это выгодно для всех сторон. Вы отдохнете,
– сказал он.
Резников предположил, что Украина выйдет из перерыва сильной, подкрепленной тысячами солдат, которые учатся в Великобритании.
"Мы используем это время с максимальной отдачей для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и ротации, и мы хорошо их подготовим", – сказал министр обороны.
ВСУ продвигаются в Херсонской области
- Украинские военные постепенно продвигаются на Юге после того, как Россия 9 ноября объявила, что якобы покидает Херсон. Кроме Херсонщины ВСУ продвигаются на Николаевщине, где уже зашли в Снигиревку
- Главнокомандующий Валерий Залужный информировал, что по направлениям Петропавловка – Новорайск и Первомайское – Херсон ВСУ продвинулись по 7 километров. Наши воины освободили более 40 населенных пунктов.
- Утром 11 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил деоккупацию 12 поселков в Херсонской области. Продвижение защитников Украины продолжается, но медленно из-за минирования россиянами территории. В ВСУ рассказали, что наши воины продвинулись на 10 километров.
- Вместе с этим оккупанты отступают на левый берег Днепра, где успели подготовить себе оборонительные позиции.
Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео