Резников рассказал, каким будет ожидаемое новое наступление россиян
Источник:"Украинская правда"
Алексей Резников прокомментировал, каким может быть новое наступление россиян. Министр обороны заявил, что россияне не будут нападать так, как в феврале 2022 года.
По мнению министра обороны, учитывая "символизмы россиян", они что-то попытаются сделать до 24 февраля 2023 года. Ведь российские захватчики не добились своих планов.
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Что сказал министр обороны о вероятном нападении россиян
Алексей Резников заявил, что россияне не выполнили тех планов, которые обещали в своей адженде так называемой "специальной военной операции".
Поэтому по обстановке, которую наблюдает наша разведка – самая большая концентрация войск сейчас на Востоке Украины.
Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала,
– заявил Резников.
По данным главы Министерства обороны Украины:
- тогда ресурс был рассеян;
- враги потеряли много элитных подразделений.
"Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать", – рассказал министр.
Кроме того, Алексей Резников сказал, что нет риска, что Россия готовит наступление со всех сторон.
Что известно о вероятности нового наступления россиян
- Украинская разведка сообщила, что в феврале и марте в Донецкой и Луганской областях активизируются боевые действия. Более того, российские захватчики могут пойти в наступление на Купянском направлении в Харьковской области.
- Кроме того, российские пропагандисты пытаются продвигать тезис, что якобы Россия готовится к большой войне, а потому якобы может наступать на Львов и в результате отрезать Украину от Европы. Генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что такие вбросы – это информационная война.
- В американском Институте изучения войны считают, что очень низким является риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси. Подробнее о том, что известно о вероятности нового наступления России в 2023 году – читайте здесь.