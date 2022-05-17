Резников рассказал, куда Россия направила основные свои усилия в Украине

Военно-политическое руководство России сосредоточило все свои усилия на Донбассе. Там оккупанты хотят окружить украинских военных.

Детали от министра обороны

Кремль хочет установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями. В их планах – получить сухопутный коридор из России во временно оккупированный Крым.

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По словам министра обороны Алексея Резникова, россияне также хотят оккупировать Юг Украины.

Сейчас группировка российских войск, которую отправили на войну в Украину, составляет 167 тысяч человек. В это количество входит также резерв. Для участия в боевых действиях россияне развернули 91 батальонную тактическую группу, еще 55 – могут привлечь из резерва.

Кстати, наши воины с начала войны полностью уничтожили уже 17 тактических групп врага.

По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. В Херсонской и Запорожской областях оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне,

– рассказал Резников.

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Последние новости о войне в Украине

По состоянию на утро 17 мая на войне в Украине погибли 27 900 российских оккупантов. Также они потеряли 1 235 танков, более 3 тысяч боевых бронированных машин, 578 артиллерийских систем, 436 дронов и много другой военной техники.

17 мая вражеские войска вновь попытались прорвать государственную границу в Сумской области. Нашим военным удалось выбить оккупантов, несмотря на то, что атака была мощнее, чем днем ранее. Враг стрелял из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Военное руководство агрессора стянуло свои подразделения на территорию временно оккупированного Крыма. Там они восстанавливают свою боеспособность после того, как встретились на поле боя с Вооруженными Силами Украины.

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