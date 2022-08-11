Ни корейская история, ни "Сирия": Резников назвал реалистичный план завершения войны

В мире делают прогнозы в завершении войны России против Украины. Отмечают, что возможен корейский вариант, когда конфликт заморозят на десятилетие или сирийский – боевые действия на протяжении многих лет.

Министр обороны Украины Алексей Резников не считает эти варианты реалистичными. Он отметил, что кафиры еще могут шантажировать Запад ресурсами.

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"Я теперь не берусь делать прогнозы. Но мне кажется, что ни один, ни второй вариант не являются основными сценариями", – сказал министр.

У Украины больше союзников

По словам Резникова, корейская история не произойдет, потому что россияне не заморозили войну в 2014 году, а решили в 2022 году идти в полномасштабное наступление. Что касается "Сирии", то оккупанты также имеют ограниченный человеческий и вооруженный ресурсы. В то же время у Украины увеличивается количество союзников.

"То есть это, как они говорят, коллективный Запад, цивилизованный Запад, который сегодня все больше и больше заинтересован в нашей победе", – отметил министр.

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Реалистичный план

Однако, как подчеркнул Резников, есть опасность того, что, если вырастут цены на газ, увеличатся налоги, начнется инфляция, то страны Запада могут ослабить давление на россию. Они будут склонять Украину к переговорам на невыгодных условиях.

Если их внутренняя повестка дня будет сильно давить, то это может ослабить нашу позицию. И тогда некоторые политики будут мечтать, чтобы посадить нас за стол переговоров,

– объяснил Резников.

Он подчеркнул, что Украина должна завоевать выигрышную позицию на поле боя. Министр считает это реалистичным планом.

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