Резников рассказал, сколько россиянам нужно времени, чтобы уйти из Херсона

Алексей Резников заявил, что россиянам будет не так просто забрать свои войска из Херсона. На это у них уйдет некоторое время.

1 – 2 дня для отвода войска недостаточно. Об этом министр обороны заявил в интервью.

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Не так просто вывести эти войска из Херсона за один – два дня. Как минимум (это займет – 24 канал) одну неделю,

– подчеркнул Резников.

Он добавил, что в Херсонской области находятся 40 тысяч российских военных. Враг все еще имеет войска в самом Херсоне, вокруг него и на западном берегу Днепра.

В то же время, по словам министра, Кремль может усилить свои подразделения в Запорожской области.

Что происходит в Херсонской области

9 ноября в России заявили, что якобы уходят из Херсона. В Офисе Президента сразу подчеркнули, что никакого отвода войск не фиксируют. В то же время, президент Владимир Зеленский призвал украинцев сдержанно реагировать на эту новость.

Уже 10 ноября Вооруженные Силы Украины начали освобождать новые населенные пункты в Херсонской области. Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что в целом с октября наши военные продвинулись на 36,5 километров на Херсонском направлении.

10 ноября украинский флаг взвился в Пятихатках, Кучерском, Чкаловом и т.д. Всего за сутки оккупантов удалось прогнать из 12 населенных пунктов Херсонской области.

Кстати, у граждан государства-агрессора уход российских войск из Херсона вызвал истерику. Теперь они боятся, что ВСУ всего лишь за 7 часов могут дойти до Москвы. Такие безумные предположения выдвигают российские политологи.

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