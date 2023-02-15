Резников рассказал, когда Украина будет полностью готова к деоккупации территорий

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно несколько месяцев, чтобы подготовиться к деоккупации захвативших Россия территорий. Глава оборонного ведомства объяснил, от чего это зависит.

Продвижение сил обороны Украины зависит от поставок западного оружия. После заседания в формате "Рамштайн" Резников прокомментировал, определились ли партнеры по срокам поставки техники.

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Задача Генштаба ВСУ направлена на освобождение территорий

Министр сказал, что "по технике – сроки прозвучали", однако поставки оружия в Украину "привязаны, прежде всего, к сроку обучения".

"То есть техника не может зайти просто так. Наши экипажи – не важно, артиллерийские, танковые, на "Брэдли", на "Мастифах" или на "Страйкерах", – должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но в взаимодействия, в составе целого подразделения, например, танкового батальона, и так далее", – сказал он.

По словам Резникова, можно заключить, что Украина хочет получить полный комплект оружия, чтобы эффективно проводить свое контрнаступление. Он отметил, что задача Генштаба ВСУ направлена, прежде всего, на освобождение территорий, которые захватила Россия.

Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена, прежде всего, на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события,

– сказал министр обороны.

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