Резников, Залужный и госпожа посол США Бринк обсудили подготовку к "Рамштайну-3"
Источник:Алексей Резников
Глава Минобороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с госпожой послом США Бриджит Бринк. Стороны обсудили подготовку к встрече в формате "Раммштайн".
Украина и США обсудили темпы поставки оружия
Кроме подготовки к третьей встрече в формате "Рамштайн", министр обороны Алексей Резников сообщил, что вместе с Залужным и Бринком подняли вопросы темпов поставки оружия в Украину.
Кстати Это уже не только об оружии, – военный эксперт оценил предстоящую встречу "Рамштайн-3"
Вместе с главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным состоялась продуктивная встреча с госпожой послом США в Киеве. Мы обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн" и способы поддержки темпов снабжения необходимого оружия в Украину. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве,
– написал Алексей Резников.
Бриджит Бринк в твиттере отметила, что вместе со своей командой "мы полностью сосредоточены на том, чтобы Украина получила возможности, необходимые для своей обороны".
Посол США сообщила, что обсудила с Залужным и Резниковым, как продолжать укреплять Украину на поле боя.
Что известно о переговорах в формате "Рамштайн"
- Формат переговоров "Рамштайн" – это встреча министров обороны разных стран мира, впервые состоявшаяся 26 апреля. Контактную группу создали представители 40 стран.
- Формат получил такое название, поскольку первая встреча прошла на авиабазе Рамштайн в Германии. После первой встречи было решено предоставить Украине оборудование на общую сумму более 5 миллиардов долларов.
- Вторая встреча состоялась 23 мая в формате онлайн и к ней присоединились представители еще четырех стран мира . В ходе "Рамштайн-2" обсуждали ситуацию на фронте в Украине, оказанную военную помощь и другие актуальные оборонные нужды нашего государства.
- После второй встречи Контактной группы в середине мая 20 стран объявили о новых пакетах безопасности для Украины , включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.
- Недавно глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал третью встречу Контактной группы. Она состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.